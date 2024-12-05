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Giriş Tarihi: 5.12.2024

Yenidoğan Çetesi’ne 3. dalga operasyon

Emir SOMER Emir SOMER
Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Yenidoğan Çetesi’ne 3. dalga operasyon
Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 3. dalga operasyonda 4'ü doktor, 9'u sağlık çalışanı 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Savcılık, sekreter A.A., sekreter G.P., hemşire H.V., doktor H.K., başhekim İ.O., garson M.K., hemşire N.K., sağlık memuru R.K., paramedik S.Ç., tıbbi sekreter S.Ü., doktor Z.Ö., tıbbi sekreter M.K., mesul müdür S.A., doktor B.M., hemşire S.Ş., doktor S.K. hakında gözaltı kararı aldı. Bu 16 şüpheliden 14'ü yakalandı. Kaya bebeğin kötüleştiği esnada telefonda hemşireye çek fişi talimatı veren Rıza Keykubat'ın eşi H.K. da gözaltına alındı. H.K.'nın, Kaya bebeğin öldüğü sırada hastanede olmamasına rağmen eşi Rıza Keykubat'a kaşesini verdiği ve kullandırdığı biliniyor. İlk iddianamede epikriz yazımında adı geçen N.K. ve Zeki Ö. de operasyonda gözaltına alındı. Bu arada Yenidoğan Çetesi davasında 13 gün sonra açıklanan ara kararda 7 tutuksuz sanığın tutuklanmasına hükmedildi. Duruşma ocak 2025'e ertelendi.

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Yenidoğan Çetesi’ne 3. dalga operasyon
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