Yenidoğan Çetesi’ne 3. dalga operasyon

Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 3. dalga operasyonda 4'ü doktor, 9'u sağlık çalışanı 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Savcılık, sekreter A.A., sekreter G.P., hemşire H.V., doktor H.K., başhekim İ.O., garson M.K., hemşire N.K., sağlık memuru R.K., paramedik S.Ç., tıbbi sekreter S.Ü., doktor Z.Ö., tıbbi sekreter M.K., mesul müdür S.A., doktor B.M., hemşire S.Ş., doktor S.K. hakında gözaltı kararı aldı. Bu 16 şüpheliden 14'ü yakalandı. Kaya bebeğin kötüleştiği esnada telefonda hemşireye çek fişi talimatı veren Rıza Keykubat'ın eşi H.K. da gözaltına alındı. H.K.'nın, Kaya bebeğin öldüğü sırada hastanede olmamasına rağmen eşi Rıza Keykubat'a kaşesini verdiği ve kullandırdığı biliniyor. İlk iddianamede epikriz yazımında adı geçen N.K. ve Zeki Ö. de operasyonda gözaltına alındı. Bu arada Yenidoğan Çetesi davasında 13 gün sonra açıklanan ara kararda 7 tutuksuz sanığın tutuklanmasına hükmedildi. Duruşma ocak 2025'e ertelendi.