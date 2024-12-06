Diyarbakır'da DEM Partili belediyelerde çalışan emekçiler, kıyım haberleriyle güne uyanmaya devam ediyor. Merkez Yenişehir İlçe Belediyesi, bir günde 50 işçinin işine son verdi. Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, DEM Partili belediyelerde yeni yıl öncesinde çok daha büyük kıyıma yol açacak işten çıkış listelerinin hazırlandığını belirterek, "Freni patlamış kamyon gibi gidiyorlar. Bu kadar kıyım belediyeler tarihinde yok" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da Diyarbakır'da DEM Partili belediyelerde çalışan 532 kişiye işten çıkarılma tebligatı gönderilmesine ilişkin soruşturma başlattı.Diyarbakır'da büyükşehir ve ilçe belediyelerinde işten çıkarmalar devam ediyor. Merkez Yenişehir ilçe belediyesinde şirket elemanı olarak çalışan yaklaşık 50 kişinin daha iş akitlerinin sona erdirildiği bildirildi. Yenişehir Belediyesi'nde iş akitleri durdurulan çalışanlara SGK tarafından SMS ile gönderilen mesajlarda, "4-A kapsamındaki sigortalılığınız 46 nedeniyle 05.12.2024 tarihli işten ayrılış bildiriminiz işveren tarafından yapılmıştır. Sağlıklı ve huzurlu günler dileriz" ifadelerine yer verildi. Diyarbakır'daki DEM Partili belediyelerle ilgili şok bir iddia daha gündemde. Yeni yıl öncesinde toplu kıyım için yeni listeler hazırlandığı ortaya çıktı. Belediye yönetimleri, belediye meclisleri ve DEM Partili belediyelere yakın olan yandaş sendikaların bunun için ortak karar aldığı belirtiliyor. DEM Partili belediyelerde yaşanan emekçi kıyımına tepki olarak 6 aydır oturma eylemi yapan Hizmetİş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, belediye yönetimlerinin hiçbir insaf sınırı tanımadığını belirterek, "Bu işin sonu yok. Adeta kıyım için özel bir plan uyguluyorlar. Hemen her gün yeni mağduriyetler yaratılıyor. Freni patlamış kamyon gibi gidiyorlar. Ne zaman kime zarar verecekleri belli olmuyor" diye konuştu. Bir yandan kıyım yapan DEM Partili belediyeler, yeni alımlar yapmaya da devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, 250 itfaiye ve 228 zabıta olmak üzere 478 personel alımı için meclis kararı aldı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde 12 şoför çıkaran Büyükşehir Belediyesi, 30 yeni şoför aldı.