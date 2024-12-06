Japon Veliaht Prensi ve Prensesi Ayasofya’yı ziyaret etti

Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100'üncü yıldönümü kapsamında Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, dün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'ini ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Veliaht Prens ve Prenses'e ziyaret sırasında eşlik etti. Ayasofya'da ilgiyle karşılanan Prens Akişino Fumihito ile Prenses Akişino Kiko, Japon turist ve Türk vatandaşlarıyla selamlaştı. Veliaht Prens ve Prenses, Ayasofya'nın tarihi ve mimari özellikleri hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra Japon Prens ve Prenses'i araçlarına kadar uğurladı.