Son dakika: Başkan Erdoğan: Muhaliflerin hedefi Şam

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"MUHALİFLERİN HEDEFİ ŞAM"

İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. Esed'e bir çağrımız olmuştu. 'Gel Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim' demiştik. Ne yazık ki bu işte olumlu bir cevap alamadık.