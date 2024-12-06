Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan: Muhaliflerin hedefi Şam
Giriş Tarihi: 6.12.2024 13:59 Son Güncelleme: 6.12.2024 14:17

Son dakika: Başkan Erdoğan: Muhaliflerin hedefi Şam

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Esed'e çağrımız olmuştu. Gel 'Suriye'nin geleceğini beraber belirleyelim' demiştik. Ancak olumlu cevap alamadık." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan: Muhaliflerin hedefi Şam

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"MUHALİFLERİN HEDEFİ ŞAM"

İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. Esed'e bir çağrımız olmuştu. 'Gel Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim' demiştik. Ne yazık ki bu işte olumlu bir cevap alamadık.

"BEYRUT'TA HER TARAF YERLE YEKSAN OLMUŞ"

Gönlümüz bunları istemiyor. Bölge sıkıntıda. Dün Lübnan'dan bir görüşme talebi aldı. İnşallah görüşeceğiz. Beyrut'ta her taraf yerle yeksan olmuş. Dünyanın suskun olduğu dönemde yardımlarımıza devam edeceğiz.

"BM TEK ÇIKIŞ YOLU..."

Tüm dünya BM olmak üzere, dün Guterres'le görüşmem oldu. Her türlü gayreti göstereceklerini söylediler. Bölgedeki ateşkesi nasıl devam ettireceğiz, BM tek çıkış yolu.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan: Muhaliflerin hedefi Şam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA