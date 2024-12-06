Son Dakika! Başkan Erdoğan'dan 'Suriye' açıklaması: "Muhaliflerin hedefi Şam" | Video
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Esed'e çağrımız olmuştu. Gel 'Suriye'nin geleceğini beraber belirleyelim' demiştik. Ancak olumlu cevap alamadık." dedi.
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