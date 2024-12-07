Emine Erdoğan: İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği postmodern bir Holokost’tur

Emine Erdoğan, Doha'daki "Filistin için Tek Yürek Programı"nda konuştu

"İsrail'in Filistin topaklarında gerçekleştirdiği postmodern bir Holokost'tur" diyen Erdoğan, "Bu zalim olanın hayatta kaldığı bir dünya düzenini kabul ettirme çabası" diye ekledi.

Erdoğan, Filistin'deki katliamın tüm dünyanın gözünün önünde gerçekleştiğini söyledi.

İşte Emine Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İsrail postmodern holokost yapıyor. Katliam tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Dünya Gazze'deki katliama göz yumuyor. Gazze'deki durum tarihin en karanlık katliamlarından biri. Batı, Gazze'de katliama göz yumuyor. 16 bini çocuk 44 bin sivili katletmek hangi dinde meşru?