Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan: İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği postmodern bir Holokost'tur
Giriş Tarihi: 7.12.2024 14:34 Son Güncelleme: 7.12.2024 14:45

Emine Erdoğan: İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği postmodern bir Holokost'tur

Katar'ın başkenti Doha'daki "Filistin için Tek Yürek Programı"nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İsrail'in Filistin topaklarında gerçekleştirdiği postmodern bir Holokost'tur" dedi.

Emine Erdoğan: İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği postmodern bir Holokost’tur

Emine Erdoğan, Doha'daki "Filistin için Tek Yürek Programı"nda konuştu

"İsrail'in Filistin topaklarında gerçekleştirdiği postmodern bir Holokost'tur" diyen Erdoğan, "Bu zalim olanın hayatta kaldığı bir dünya düzenini kabul ettirme çabası" diye ekledi.

Erdoğan, Filistin'deki katliamın tüm dünyanın gözünün önünde gerçekleştiğini söyledi.

İşte Emine Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İsrail postmodern holokost yapıyor. Katliam tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Dünya Gazze'deki katliama göz yumuyor. Gazze'deki durum tarihin en karanlık katliamlarından biri. Batı, Gazze'de katliama göz yumuyor. 16 bini çocuk 44 bin sivili katletmek hangi dinde meşru?

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Emine Erdoğan: İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği postmodern bir Holokost'tur
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