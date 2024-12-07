Emine Erdoğan: İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği postmodern bir Holokost'tur
Katar'ın başkenti Doha'daki "Filistin için Tek Yürek Programı"nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İsrail'in Filistin topaklarında gerçekleştirdiği postmodern bir Holokost'tur" dedi.
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