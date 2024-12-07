Kalkan-34 operasyonu: 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 904 düzensiz göçmen yakalandı!

GERİ DÖNDERİLME İŞLEMLERİ BAŞLATILDI
Öte yandan Yerlikaya paylaşımının sonunda şunları kaydetti; "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum." dedi.
Ülke genelinde düzenlenen "KALKAN-34" operasyonlarında 15'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 7, 2024
⛔️48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve
⛔️904 düzensiz göçmen yakalandı❗️
81 ilimizde 270 adet mobil göç noktası aracımız hizmet veriyor. Mobil göç noktasında: GöçNET veri tabanına… pic.twitter.com/xhUwbyyqR3