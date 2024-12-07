Video Haber Bakan Yerlikaya: 'Kalkan-34' operasyonlarında 904 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Yerlikaya: 'Kalkan-34' operasyonlarında 904 düzensiz göçmen yakalandı

Bakan Yerlikaya: 'Kalkan-34' operasyonlarında 904 düzensiz göçmen yakalandı

07.12.2024 | 09:56

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-34' operasyonlarında 15'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 904 düzensiz göçmen yakalandı.

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