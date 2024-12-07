Bakan Yerlikaya: 'Kalkan-34' operasyonlarında 904 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-34' operasyonlarında 15'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 904 düzensiz göçmen yakalandı.