Yayman DEM Parti’ye ayar verdi: Endişelenmeyin, devletimiz teröristle sivili ayıracak güçte

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın, "Suriye'de, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden bir unsur yok" sözlerine yanıt verdi. Yayman, TUSAŞ'a kalleşçe saldıran PKK'lı teröristlerin Afrin'den paramotorlar ile geldiğini hatırlattı, teröristler için endişelenen DEM Partililere de uyarıda bulundu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, teröristle, sivili ayırabilen bir devlettir" dedi.
DEM PARTİLİLER TERÖRİSTLER İÇİN ENDİŞELİ
Suriye'de yaşanan son gelişmeler sonrası terör örgütü YPG/PYD'yi korku sardı. Tel Rıfat'tan çekilen teröristler Münbiç operasyonunundan endişeli. Terör örgütü YPG/PYD'ye her fırsatta sahip çıkan DEM Parti de yaşanan gelişmeler üzerine panikledi.
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG TÜRKİYE'YE TEHDİT DEĞİLMİŞ!
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Türkiye'nin sınır güvenliğinden taviz vermeyeceğini defalarca deklare etmesi ve yaşananlar sonrası bir açıklama yaptı. Doğan, skandal ifadeler kullanarak, terör örgütü YPG'nin Türkiye'ye bir tehdit olmadığını öne sürdü, diyalog çağrısı yaptı.
AK PARTİ'DEN CEVAP GECİKMEDİ: TUSAŞ'A SALDIRIYA AFRİN'DEN PARAMOTORLARLA GELEN TERÖRİSTLER KİM?
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, DEM Partili Doğan'ı boşa düşüren bir açıklama yaptı. Yayman, TUSAŞ'a yönelik alçak saldırıyı hatırlattı, "Afrin'den paramotorlar ile gelerek TUSAŞ'a saldırı düzenleyen teröristler ne olacak, tehdit değilse onlar kimdi?" dedi.
"ENDİŞELENMEYİN DEVLETİMİZ TERÖRİSTLER İLE SİVİLLERİ AYIRACAK GÜCE SAHİP"
Yayman, teröristler için endişelenen DEM Partili Ayşegül Doğan'a ayar verdi, "Endişelenmeyin devletimiz, Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı gibi harekatları başarıyla gerçekleştirdi, sivilleri, teröristlerden ayırdı. Devletimiz terörist unsurları sevinlerden ayırabilecek güce sahiptir." ifadelerini kullandı.