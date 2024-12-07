Yayman DEM Parti’ye ayar verdi: Endişelenmeyin, devletimiz teröristle sivili ayıracak güçte

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın, "Suriye'de, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden bir unsur yok" sözlerine yanıt verdi. Yayman, TUSAŞ'a kalleşçe saldıran PKK'lı teröristlerin Afrin'den paramotorlar ile geldiğini hatırlattı, teröristler için endişelenen DEM Partililere de uyarıda bulundu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, teröristle, sivili ayırabilen bir devlettir" dedi.

DEM PARTİLİLER TERÖRİSTLER İÇİN ENDİŞELİ

Suriye'de yaşanan son gelişmeler sonrası terör örgütü YPG/PYD'yi korku sardı. Tel Rıfat'tan çekilen teröristler Münbiç operasyonunundan endişeli. Terör örgütü YPG/PYD'ye her fırsatta sahip çıkan DEM Parti de yaşanan gelişmeler üzerine panikledi.