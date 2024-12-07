Yayman DEM Parti’ye ayar verdi: Endişelenmeyin, devletimiz teröristle sivili ayıracak güçte
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Suriye’deki YPG/PYD terör örgütünün Türkiye’yi tehdit etmediğini söyledi. Doğan’a yanıt AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’dan geldi. Yayman, “O zaman Afrin’den paramotorlar ile gelip saldıran teröristler kim?” dedi. Yayman, Türkiye’nin Zeytindalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı gibi başarılı harekatlarını hatırlattı, “Müsterih olun; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörist ile sivilleri ayırabilecek güçte bir devlettir” ifadelerini kullandı.
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