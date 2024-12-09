Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.
ESAD REJİMİ ÇÖKTÜ
Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.
Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçmıştı.
TEL RIFAT TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'DAN KURTARILDI
SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.
Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmişti.
A Haber yine büyük başarıya imza attı! Suriye'deki sıcak noktalardan ilk canlı yayın yapan kanal oldu
A HABER İLK CANLI YAYINLARI YAPAN KANAL OLDU
A Haber yine her zaman olduğu gibi sıcak noktalardan ilk canlı yayınları yaparak tarihe geçti. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun; Münbiç, Tel Rıfat, Hama ve başkent Şam'daki gelişmeleri anbean aktardı.