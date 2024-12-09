TEL RIFAT TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'DAN KURTARILDI

SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmişti.

A Haber yine büyük başarıya imza attı! Suriye'deki sıcak noktalardan ilk canlı yayın yapan kanal oldu

A HABER İLK CANLI YAYINLARI YAPAN KANAL OLDU

A Haber yine her zaman olduğu gibi sıcak noktalardan ilk canlı yayınları yaparak tarihe geçti. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun; Münbiç, Tel Rıfat, Hama ve başkent Şam'daki gelişmeleri anbean aktardı.