A Haber yine büyük başarıya imza attı! Suriye'deki sıcak noktalardan ilk canlı yayın yapan kanal oldu
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi yıkıldı. Rejim güçleri ile muhalifler arasında yaşanan sıcak çatışmaları bölgeden ilk aktaran yine A Haber oldu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Suriye'de büyük bir habercilik başarısına imza atarak bölgedeki gelişmeleri canlı yayınla izleyicilere aktardı.
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