Göreve başladıktan sonra sahaya inerek seri denetimlerle yoğun bir mesai içerisine giren İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bayrampaşa'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki çalışmaları denetledi. Ziyaret ve denetimlerde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Ataş, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Demirbağ, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Turan Çelik, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hüseyin Kaya, Terörle Mücadele Şube Müdürü Hüseyin Oğuz Namlı, Spor Güvenliği Şube Müdürü Osman Tınmazol, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Ömer Erhan Konanç ve Polis Arama Kurtarma (PAK) Şube Müdürü Mustafa Sarı yer aldı.

KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADI

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Polisleri'ne hitap eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Kıymetli arkadaşlar; Çevik Kuvvet, Emniyet Teşkilatı içerisinde yaklaşık 42 yıllık bir tarihe sahip… Emniyet Teşkilatımız'ın toplumsal olaylarla mücadelesinde özellikle son 10 yılda çok önemli mücadelelere sahne oldu. Bunların bir çoğuna ben şahitlik yaptım.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız: Fedakarlığınızın şahidiyim

Toplumsal olaylarda fedakarca ve cefakarca çalışmalarınızın şahidiyim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ben de Komiser Yardımcısı olarak başladım. Doğup büyüdüğüm şehrin İl Emniyet Müdürü olarak elbetteki sizlerle burada bulunmaktan dolayı gurur ve onur duyuyorum. Kıymetli arkadaşlar; 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta kaybettiğimiz 18 şehidimiz de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Personeli'ydi. Şehitlerimizi de rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

YILDIZ: ÇELİK BİRER NEFERSİNİZ

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Polisleri'nin toplumsal olaylarla ilgili eğitim ve tatbikatlarını izledi ve birebir denetledi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Polisleri ile akşam yemeğinde de bir araya gelen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız konuşmasında "Kıymetli arkadaşlar; dünyanın en kıymetli metropollerinden birisinin; İstanbul'un hizmetindesiniz. İfade ettiğim gibi kahraman ve fedakar Emniyet Teşkilatımız'ın çelik iradeli birer neferisiniz. Çevik Kuvvet'in en önemli tarafı; sabrı, iradesi, kararlılığı, disiplini, özgüveni, beraberliği, birliği… Çevik Kuvvet bizim göz bebeğimizdir. Çevik Kuvvet'e teşekkürlerimi ifade ediyorum" dedi. Yemek, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Korosu'nun dinletisiyle sona erdi.