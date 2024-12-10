İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız: Fedakarlığınızın şahidiyim

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde eğitim ve tatbikatları denetledi. Çevik Kuvvet Polisleri’ne hitap eden ve akşam yemeğinde bir araya gelen Selami Yıldız “Fedakarca ve cefakarca çalışmalarınızın şahidiyim” dedi. Selami Yıldız kahraman şehitlerimizi de unutmadı.