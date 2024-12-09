Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır
Giriş Tarihi: 9.12.2024 11:21 Son Güncelleme: 9.12.2024 11:56

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçilik Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Suriye'de yeni bir dönem başladığını kaydederek, "Suriyelilerin güvenli geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de yeni bir dönem başlamıştır

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçilik Konferansı'nda konuştu. Bakan Fidan, "Filistin'e desteğimiz, Filistin devleti kurulana dek devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır" | Video

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Gelinen noktada Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır. İleriye odaklanmak gerekmektedir. Bundan sonraki süreçte kapsayıcı bir yönetim anlayışı ve barış içinde yaşadığı bir Suriye'yi arzu ediyoruz. Suriyelilerin güvenli geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Herkes Suriye'yi terk ettiğinde Türkiye yanlarında durdu. Şam'da açılan yeni sayfada Suriyelilerin yanındayız.

Filistin'e desteğimiz, Filistin devleti kurulana dek devam edecektir.

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SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır
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