SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de yeni bir dönem başlamıştır

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçilik Konferansı'nda konuştu. Bakan Fidan, "Filistin'e desteğimiz, Filistin devleti kurulana dek devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır" | Video

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Gelinen noktada Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır. İleriye odaklanmak gerekmektedir. Bundan sonraki süreçte kapsayıcı bir yönetim anlayışı ve barış içinde yaşadığı bir Suriye'yi arzu ediyoruz. Suriyelilerin güvenli geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Herkes Suriye'yi terk ettiğinde Türkiye yanlarında durdu. Şam'da açılan yeni sayfada Suriyelilerin yanındayız.

Filistin'e desteğimiz, Filistin devleti kurulana dek devam edecektir.