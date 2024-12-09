Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır" | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçilik Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Suriye'de yeni bir dönem başladığını kaydederek, "Suriyelilerin güvenli geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
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