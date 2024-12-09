SON DAKİKA | Kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak yeni yıl zammı için çalışmalar başladı komisyon ilk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirecek. Terörle mücadele de Kabinede görüşülecek başlıklar arasında yer alıyor.

Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde devam eden sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra yurt içi operasyonlar da güdeme gelmesi bekleniyor. Suriye'de yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye'nin sınırında herhangi bir terör devletinin kurulmasına müsaade edilmeyeceği vurgulanacak.