Video Haber Kritik Kabine toplantısı başladı! Ana gündem: Suriye | Video
Kritik Kabine toplantısı başladı! Ana gündem: Suriye | Video

Kritik Kabine toplantısı başladı! Ana gündem: Suriye | Video

09.12.2024 | 16:20

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı. Kabinede; Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkedeki gelişmeler ve uluslararası yansımaları ve Türkiye'nin Suriye politikası masada olacak. Toplantıda, yeni yılda asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yönelik çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

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