SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya’dan Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili flaş mesajlar

"SAYI 2 KATINA ÇIKTI"

Yerlikaya, "Çarşamba günü Suriyeli STK'lar ve Suriyelilere destek olan STK'lar ile görüşeceğiz. 2024 yılında aylık ortalama 11 bin civarında gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler oluyordu. Bugün bir hareketlilik başladı. Bu sayı 1,5-2 katına çıktı öğlene kadar. Sınır kapılarımızda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Günlük 350-400 kişi geçtiği için bu kapasite yeterliydi. Ancak geçiş sayıları artabileceği için bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık." diye konuştu.