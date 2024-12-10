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Sınır kapısında Suriye'ye dönüş kuyruğu! Ülkelerine giden Suriyeliler duygularını SABAH'a anlattı: Çok teşekkür ediyoruz
Sınır kapısında Suriye'ye dönüş kuyruğu! Ülkelerine giden Suriyeliler duygularını SABAH'a anlattı: Çok teşekkür ediyoruz
Vatanlarına dönmek isteyen Suriyeliler, Hatay Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Dönenler duygularını SABAH'a anlattı: Enver Alrayi: Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Bize sahip çıktılar. Türkiye'yi çok özleyeceğiz. Şerif Dak: Hiçbir ülke bizi kabul etmezken Türkiye bize kucak açtı.
Giriş Tarihi: 10.12.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 07:17