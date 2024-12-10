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Sınır kapısında Suriye'ye dönüş kuyruğu! Ülkelerine giden Suriyeliler duygularını SABAH'a anlattı: Çok teşekkür ediyoruz

Vatanlarına dönmek isteyen Suriyeliler, Hatay Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Dönenler duygularını SABAH'a anlattı: Enver Alrayi: Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Bize sahip çıktılar. Türkiye'yi çok özleyeceğiz. Şerif Dak: Hiçbir ülke bizi kabul etmezken Türkiye bize kucak açtı.

MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU
YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 10.12.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 07:17
Sınır kapısında Suriye’ye dönüş kuyruğu! Ülkelerine giden Suriyeliler duygularını SABAH’a anlattı: Çok teşekkür ediyoruz

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ülkelerine geri dönmek isteyen Suriyeliler uzun kuyruklar oluşturdu. Uzun yıllar sonra vatanlarına kavuşacak olan Suriyelilerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Sınır kapısında Suriye’ye dönüş kuyruğu! Ülkelerine giden Suriyeliler duygularını SABAH’a anlattı: Çok teşekkür ediyoruz

Suriye'nin İdlib kentinden 5 yıl önce Hatay'a gelen Enver Alrayi (26), 3üncü çocuğuna hamile eşi Kefa Zaydan (24) ve çocukları Muhammad (5), Süleyman (2) ile sabırsızlıkla ülkesine geri dönmeyi bekliyor.

Sınır kapısında Suriye’ye dönüş kuyruğu! Ülkelerine giden Suriyeliler duygularını SABAH’a anlattı: Çok teşekkür ediyoruz

Hatay'da tarım işçisi olarak çalışan Enver Alrayi, "Buradan gider gitmez önce savaşta hasar gören evimi tamir edeceğim. 2 ay sonra da Hatay'da kalan annem ile babamı gelip alacağım. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Bize sahip çıktılar, yemek ve iş verdiler. Sanki kendi ülkemizde yaşıyorduk. Türkiye'yi çok özleyeceğiz" dedi.

Sınır kapısında Suriye’ye dönüş kuyruğu! Ülkelerine giden Suriyeliler duygularını SABAH’a anlattı: Çok teşekkür ediyoruz

"ERDOĞAN, BİZİM CUMHURBAŞKANIMIZ OLSAYDI"

10 yıldır Hatay'ın İskenderun ilçesinde pastanede çalışan pasta ustası Şerif Dak (33) ülkesine geri dönmek için sınırdaydı. 4 çocuk babası Dak, "Halep'e gider gitmez, inşallah iş başı yapacağım. Hiçbir ülke bizi kabul etmezken Türkiye bize kucak açtı. Ömrümüz boyunca bu iyiliği unutmayacağız.

Sınır kapısında Suriye’ye dönüş kuyruğu! Ülkelerine giden Suriyeliler duygularını SABAH’a anlattı: Çok teşekkür ediyoruz

Keşke Recep Tayyip Erdoğan, bizim Cumhurbaşkanımız olsaydı. O dünyanın en büyük lideridir. Allah ona çok uzun ve sağlık bir ömür versin. Türkiye'ye hakkımızı ödeyemeyiz" diye konuştu.

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