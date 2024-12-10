Sınır kapısında Suriye’ye dönüş kuyruğu! Ülkelerine giden Suriyeliler duygularını SABAH’a anlattı: Çok teşekkür ediyoruz

Hatay'da tarım işçisi olarak çalışan Enver Alrayi, "Buradan gider gitmez önce savaşta hasar gören evimi tamir edeceğim. 2 ay sonra da Hatay'da kalan annem ile babamı gelip alacağım. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Bize sahip çıktılar, yemek ve iş verdiler. Sanki kendi ülkemizde yaşıyorduk. Türkiye'yi çok özleyeceğiz" dedi.



