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Giriş Tarihi: 10.12.2024 18:48 Son Güncelleme: 10.12.2024 18:59

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Suriye'de en zor dönem geride kaldı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulunuyor. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle Suriye'de en zor dönemin sona erdiğini belirten Başkan Erdoğan, "Esed rejimi barbarlıklarla dolu büyük bir enkaz bırakarak Suriye'den firar etmiştir. Zalimler kaybetmiş, mazlumlar bir kez daha kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Suriye’de en zor dönem geride kaldı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İSRAİL'E TEPKİ: BUNA MUTLAKA DUR DENİLMELİDİR

Küresel düzlemde ağırlık merkezi Batı'dan Asya'ya kayarken, bu fay hattında yaşanan kırılmanın etkilerini hepimiz hissediyoruz. Kriz ve çatışmalar küresel barışı tehdit ediyor.

Gazze'de ve Filistin topraklarında 14 aydır devam eden 50 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği katliamın önüne geçilemedi. Mevcut İsrail yönetimi bölgedeki saldırılarına her gün bir yenisini daha ekliyor. Buna mutlaka dur denilmelidir. Daha fazla kan dökerek, daha fazla bomba yağdırarak güvenlik sağlanamaz.

"SURİYE'DE ZALİMLER KAYBETTİ"

Komşumuz Suriye son 10 yılda büyük bir değişime sahne olmuştur. Esed rejimi barbarlıklarla dolu büyük bir enkaz bırakarak Suriye'den firar etmiştir. Zalimler kaybetmiş, mazlumlar bir kez daha kazanmıştır. Suriye'de 61 yıldır süren kötülük son bulmuştur. İnşallah bu ülkede en zon dönem pazar günü itibarıyla geride kalmıştır. Türkiye Suriyeli kardeşlerini kapısını ve gönlünü açtı. Suriye'de hapishanelerin insan mezbahası olduğunu gördük.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Suriye'de en zor dönem geride kaldı
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