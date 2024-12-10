SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Suriye’de en zor dönem geride kaldı

"SURİYE'DE ZALİMLER KAYBETTİ"

Komşumuz Suriye son 10 yılda büyük bir değişime sahne olmuştur. Esed rejimi barbarlıklarla dolu büyük bir enkaz bırakarak Suriye'den firar etmiştir. Zalimler kaybetmiş, mazlumlar bir kez daha kazanmıştır. Suriye'de 61 yıldır süren kötülük son bulmuştur. İnşallah bu ülkede en zon dönem pazar günü itibarıyla geride kalmıştır. Türkiye Suriyeli kardeşlerini kapısını ve gönlünü açtı. Suriye'de hapishanelerin insan mezbahası olduğunu gördük.