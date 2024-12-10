SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Suriye'de en zor dönem geride kaldı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle Suriye'de en zor dönemin sona erdiğini belirten Başkan Erdoğan, "Esed rejimi barbarlıklarla dolu büyük bir enkaz bırakarak Suriye'den firar etmiştir. Zalimler kaybetmiş, mazlumlar bir kez daha kazanmıştır." ifadelerini kullandı.
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