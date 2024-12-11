Başkan Erdoğan Kardeşliğin Yüzü Programı’nda konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, kıymetli yol arkadaşlarım, sevgili çocuklarımız sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün 76. yıl dönümüne özel düzenlenen programda sizlerle bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyim.

Bölgemizde, ümidini Türkiye'ye bağlamış kardeşlerime de selamlarımı gönderiyorum. Bilhassa Gazze'de haysiyet mücadelesi veren kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Aynı şekilde 61 yıllık zulmün ve baskının ardından özgürlüklerine kavuşan Suriyeli kardeşlerime selam, sevgi ve en derin muhabbetlerimi iletiyorum.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün üzerinden dün itibarıyla tam 76 sene geçti. Zamanla bu beyannameni içi boşaltıdı. Bunun en acı örnekleri bizim gönül coğrafyamızda yaşandı. Bu beyanname 1948 yılında kabul edildi, bu tarih İsrail'in de Filistin'de zulme başladığı yıl olarak tarihe geçti.

Beyanname göz göre göre ayaklar altına alınırken, demokrasi havarisi kesilenlerden hiç ses duyulmadı. Sırf bölücü teröre boyun eğmediği için katledilen nice insanımız oldu. 15 Temmuz'da 253 insanımız FETÖ'cüler tarafından alçakça katledildi, şehit edildi. Bu katliamı yapanlar Batı'lı güçler tarafından kollandı. Meselenin bir diğer boyutu ise şudur. İnsan Hakları günümüzde siyasallaştırılmış bir kavramdır. Geldiğimiz noktada insan hakları sadece dünyanın belli bir bölgesine uygulanan imtiyazlı haklar şeklinde algılanıyor. İşin özünde renk, köken ve inanç üzerinden daraltılmış bir insan hakları tanımı yapılıyor.