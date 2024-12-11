Video Haber Başkan Erdoğan: "Suriyeli kardeşlerimiz artık özgür" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Suriyeli kardeşlerimiz artık özgür" | Video

11.12.2024 | 15:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Millet olarak tarih boyunca dünyanın neresinde bir zulüm varsa kimseden çekinmeden sesimizi yükselttik, tavrımızı ortaya koyduk" dedi.

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