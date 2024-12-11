Deyrizor da PKK/YPG’den temizlendi

Suriye'de muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Deyrizor kenti de bölücü terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı. Valilik binasından görüntüler paylaşan muhalifler, kent sakinleriyle birlikte zaferlerini kutladı. Öte yandan SABAH'a konuşan SMO kaynakları, PKK'nın kontrolünde olan ve Tel Rıfat ile Münbiç'ten kaçan örgüt üyelerinin birçoğunun sığındığı Aynelarab'ın da kurtarılması için operasyon hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Fidan, "Suriye'deki rejim tarihe karışmıştır. Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz. Suriyeliler huzur içinde ülkelerine dönecek. Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. Türkiye olarak her zaman Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.