Haberler Gündem Haberleri Önce taklit sonra tahrik etti…TBMM'de CHP'li vekilin kirli su provokasyonu
Giriş Tarihi: 12.12.2024 15:00 Son Güncelleme: 12.12.2024 15:12

Önce taklit sonra tahrik etti…TBMM'de CHP'li vekilin kirli su provokasyonu

CHP’li İlhami Özcan Aygun'un Ergene Nehri'nden getirdiğini iddia ettiği kirli suyu Murat Kurum'un masasına bırakarak bütçe görüşmelerini sabote etme girişimi nedeniyle TBMM'de gerginlik yaşandı.

Önce taklit sonra tahrik etti…TBMM’de CHP’li vekilin kirli su provokasyonu

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, TBMM kürsüsünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan esinlenip Ergene Nehri'nden ve Bandırma'dan getirdiği suyla şov yaptı. Aygun, konuşmasında Bakan Kurum'u eleştirip sesini yükselttikten sonra şişeleri Bakan Kurum'un bulunduğu sıraya bırakmak isteyince gerginlik çıktı.

TBMM BAŞKANVEKİLİ ÖNDER UYARDI: MASAYA BİR ŞEY BIRAKMAK KABUL EDİLEMEZ

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, oturuma 20 dakika ara verdi. Ardından otumu başlatan Önder, TBMM Meclis Genel Kurulu kurallarını hatırlatarak vekillerin masalara herhangi bir şey bırakamayacağını hatırlattı.

CHP'li vekil, önce taklit sonra tahrik etti | Video

"BU GRUP BAŞKANVEKİLLERİNİN ORTAK GÖRÜŞÜDÜR

Önder, "Kürsüde hitabeti anlatılan meseleyi kuvvetlendirecek her türlü görsel afiş benzeri tablo grafik ve belli bir nesneler kullanılabilir bu makul ve parlamento ritüelleri arasında meşrudur.

Fakat onun dışında bakanların bulunduğu yere herhangi bir vekilin oturduğu sıraya kendi rızası olmadan bir şey bırakmak bizim kabul edeceğimiz şeyler değil. Bu grup başkanvekillerinin ortak görüşüdür.

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Önce taklit sonra tahrik etti…TBMM'de CHP'li vekilin kirli su provokasyonu
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