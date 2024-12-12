Video Haber CHP'li vekil, önce taklit sonra tahrik etti | Video
CHP'li vekil, önce taklit sonra tahrik etti | Video

CHP'li vekil, önce taklit sonra tahrik etti | Video

12.12.2024 | 15:01

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, TBMM kürsüsünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan esinlenip Ergene Nehri’nden ve Bandırma’dan getirdiği suyla şov yaptı. Aygun, konuşmasında Bakan Kurum’u eleştirip sesini yükselttikten sonra şişeleri Bakan Kurum’un bulunduğu sıraya bırakmak isteyince gerginlik çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR


TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, oturuma 20 dakika ara verdi. Ardından otumu başlatan Önder, TBMM Meclis Genel Kurulu kurallarını hatırlatarak vekillerin masalara herhangi bir şey bırakamayacağını hatırlattı. Önder, "Kürsüde hitabeti anlatılan meseleyi kuvvetlendirecek her türlü görsel afiş benzeri tablo grafik ve belli bir nesneler kullanılabilir bu makul ve parlamento ritüelleri arasında meşrudur. Fakat onun dışında bakanların bulunduğu yere herhangi bir vekilin oturduğu sıraya kendi rızası olmadan bir şey bırakmak bizim kabul edeceğimiz şeyler değil. Bu grup başkanvekillerinin ortak görüşüdür.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP’li vekil, önce taklit sonra tahrik etti | Video 01:02
CHP'li vekil, önce taklit sonra tahrik etti | Video 12.12.2024 | 15:01
TUSAŞ, KAAN’ın ’art yakıcı’ çalıştırdığı videonun uzun versiyonunu paylaştı | Video 00:36
TUSAŞ, KAAN'ın 'art yakıcı' çalıştırdığı videonun uzun versiyonunu paylaştı | Video 12.12.2024 | 12:36
MSB: TSK, terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaktadır | Video 09:47
MSB: “TSK, terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaktadır" | Video 12.12.2024 | 12:36
Sednaya’da yitip giden hayatlar… Gizli hücrelerde yaşam arayışı sürüyor | Video 17:52
Sednaya’da yitip giden hayatlar… Gizli hücrelerde yaşam arayışı sürüyor | Video 12.12.2024 | 11:42
Bugün Gabar’daki büyük keşfin yıl dönümü! Bakan Bayraktar: ’Girilemez, gidilemez’ denilmişti... | Video 01:33
Bugün Gabar’daki büyük keşfin yıl dönümü! Bakan Bayraktar: 'Girilemez, gidilemez' denilmişti... | Video 12.12.2024 | 11:39
Yenibosna’daki Metro’nun tavanından sular aktı | Video 02:11
Yenibosna’daki Metro’nun tavanından sular aktı | Video 12.12.2024 | 10:26
Gazeteci Zafer Şahin’den A Haber’de Esad destekçisi etki ajanlarına tepki: Hesabı sorulmalı 03:19
Gazeteci Zafer Şahin'den A Haber'de Esad destekçisi etki ajanlarına tepki: Hesabı sorulmalı 11.12.2024 | 22:47
3 katlı bina alevlere teslim oldu! 00:04
3 katlı bina alevlere teslim oldu! 11.12.2024 | 22:52
Başkan Erdoğan, Somali ve Etiyopya arasındaki kriz için devrede! Peş peşe kritik görüşmeler 03:13
Başkan Erdoğan, Somali ve Etiyopya arasındaki kriz için devrede! Peş peşe kritik görüşmeler 11.12.2024 | 19:46
SON DAKİKA... Yunanistan’daki kanlı hesaplaşmada 2 Türk öldürülmüştü! SABAH o infazın detaylarına ulaştı: FETÖ’cüyüz deyip… 00:23
SON DAKİKA... Yunanistan’daki kanlı hesaplaşmada 2 Türk öldürülmüştü! SABAH o infazın detaylarına ulaştı: FETÖ’cüyüz deyip… 11.12.2024 | 19:03
Sednaya mahkumları yaşadıkları zulmü anlattı: İşkence, tecavüz, infaz... 03:49
Sednaya mahkumları yaşadıkları zulmü anlattı: İşkence, tecavüz, infaz... 11.12.2024 | 17:44
Başkan Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimiz artık özgür | Video 34:49
Başkan Erdoğan: "Suriyeli kardeşlerimiz artık özgür" | Video 11.12.2024 | 15:32
Bakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu | Video 03:17
Bakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu | Video 11.12.2024 | 13:16
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye’ye geliyor | Video 01:54
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye geliyor | Video 11.12.2024 | 10:54
Ölüm kampında katledilen hayatlar… Suriye’de insanlık dışı uygulamalara sahne olan Sednaya Hapishanesi | Video 05:51
Ölüm kampında katledilen hayatlar… Suriye'de insanlık dışı uygulamalara sahne olan "Sednaya Hapishanesi" | Video 11.12.2024 | 10:52
4 ilde Siberağ-11 operasyonu | Video 00:44
4 ilde "Siberağ-11" operasyonu | Video 11.12.2024 | 08:37
Avcılar’da AVM’de özel güvenlik ile 2 kişi arasında coplu, sandalyeli kavga 01:01
Avcılar’da AVM’de özel güvenlik ile 2 kişi arasında coplu, sandalyeli kavga 10.12.2024 | 22:26
İşte Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’nden yeni görüntüler: Yerin altından ses geliyor 54:32
İşte Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nden yeni görüntüler: Yerin altından ses geliyor 10.12.2024 | 21:05
Şanlıurfa’da binada yangın çıktı 00:39
Şanlıurfa'da binada yangın çıktı 10.12.2024 | 20:15
MİT’ten PKK/YPG’ye Suriye Kamışlı’da operasyon 05:12
MİT’ten PKK/YPG'ye Suriye Kamışlı’da operasyon 10.12.2024 | 19:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA