İHH’dan Suriye’ye 60 TIR dolusu yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 27 Kasım'dan bu yana yürüttüğü yardım çalışmaları kapsamında Suriye'ye en az 60 TIR ihtiyaç malzemesi yolladı. 2011'den bu yana Suriye'de insani yardım faaliyetlerini sürdüren İHH, 27 Kasım'dan itibaren yaşanan gelişmelerle birlikte bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, temel ihtiyaçları karşılamak için tüm imkânların seferber edildiğini vurguladı. Halep, Hama, Humus ve Şam'da merkez ve kırsallar ile Tel Rıfat, Lazkiye ve Münbiç'te yaşayan ve memleketlerine dönen ailelere yardım ulaştırmaya devam ettiklerini kaydeden Tosun, "Bu süreçte Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı ve Reyhanlı Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden 60'tan fazla insani yardım TIR'ını Suriye'ye gönderdik. Aynı zamanda 800 bin ekmek, on binlerce acil gıda paketi dağıttık. Yine kış yardım malzemelerimiz kapsamında battaniye, kışlık kıyafet, gıda ve buna benzer ihtiyaç malzemelerini ulaştırdık. Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarımız devam edecek" dedi.