SON DAKİKA | İstanbul ve 5 ayrı ilde terör operasyonu: Tutuklanan Ahmet Özer ile irtibatlı çıktılar!

-Terör örgütü lehine süreklilik arz edecek şekilde propaganda yaptığı tespit edilen (5) şüpheli,

-KCK Türkiye Yapılanması Siyasal Alan Merkezine bağlı olarak örgütsel çalışmaların yürütüldüğü BDP ve HDP Parti Meclisleri içerisinde örgüt adına faaliyetler yürüttüğü ve şehir merkezlerinde yaşayan örgüte müzahir şahısların aralarında geçen anlaşmazlık, alacak – verecek, aile içi geçimsizlik vb. nedenlerle ülkemizdeki meşru mahkemelere değil de örgüte müzahir kurumlarda oluşturulan "Adalet ve Barış Komisyonu" isimli yapılanmaya yönlendirdiği ve kendisini de bu yapılanma içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen (1) şüpheli,

Olmak üzere toplam (12) şüphelinin yakalanarak gözaltına alınmaları, üzerlerinde ve adreslerinde 13/12/2024 saat:06.00 itibariyle arama yapılarak bulunacak örgütsel doküman ve sair suç unsurlarına el konulması amacıyla İstanbul ve 5 ayrı ilde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne verilen talimat uyarınca eş zamanlı operasyon icrası kapsamında tüm şüpheliler gözaltına alınmıştır."