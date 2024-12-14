1 milyon depremzede evlerine girecek

6 Şubat depremlerinden etkilenen 155 bin aile yeni yuvasına kavuşurken, 20 gün sonra bu sayı 202 bine ulaşacak. Böylece yaklaşık 1 milyon depremzede yeni yıla evlerinde girecek. Çevre Bakanı Murat Kurum, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde şu mesajları verdi:453 bin hak sahibi vatandaşımız için 419 bin 35 konutun, işyerinin inşasını başlattık. Milletimize 155 bininci konutun anahtarlarını teslim ettik. Hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi gereken konutların yüzde 93'ünün inşası başlamıştır. Bu yıl sonu itibarıyla yani yirmi gün sonra konutların yüzde 45'i de vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Bu sayıyı 202 bine çıkaracağız. Bu da yaklaşık 1 milyon depremzede ailemizin yeni yıla sıcak yuvalarında gireceği anlamına geliyor.İstanbul'un kalbi olan Boğaziçi'nde, Vaniköy'de kaçak yapı görmek içimizi acıtmıştır. Tespit ettik hemen ilgili belediyeye uyarıları yaptık ve maalesef bizi dinlemediler. Biz de meseleyi hızlıca çözmek adına yıkımı başlattık, tamamladık ve buradan çıkan enkazı da oraya dökmedik, hemen geri dönüşüme gönderdik ve orayı da Boğaz'ımıza yakışacak şekliyle çamlarla, defnelerle, çiçeklerle bezedik, süsledik ve İstanbul'umuza kazandırmış olduk.Buradan tekrar söylüyoruz, gözümüz Boğaz'da. Yine "Punduna denk getiririm, ufak ufak villamı yaparım da ya da yapanlara göz yumarım" diyenler varsa bundan acilen vazgeçsinler. Yedi gün yirmi dört saat takip ediyoruz ve Boğaz'da bir santim kaçak yapıya bile izin vermeyeceğiz, tespit ettiğimiz an hemen yıkacağız ve Türkiye'nin inci gerdanlığı olan Boğaz'ın kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.Bizim İzmirli kardeşlerimize olan sevgimizi kimsenin sorgulamasına da müsaade etmeyiz. İzmir kurtuluş destanının yazıldığı şehirdir, şehitler yurdu, kahramanlar otağıdır. Bu yüzden İzmir bizim kıymetlimizdir, bu yüzden İzmir bizim güzel İzmir'imizdir.Türkiye'nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan Ergene Projesi için tam 47 milyar liralık yatırım yaptık. CHP'li Tekirdağ Belediyesi ne yaptı biliyor musunuz? Ergene'yi foseptik çukuru gibi kullanmaya devam etti. Cumhuriyet Halk Partili Vekil İlhami Aygün de Ergene'den Genel Kurul'a bir şişe getirmiş, zannediyorlar ki bu şişeden cin çıkacak. Mucize beklemeyin, bu şişeden cin çıkmaz. Bu şişeden çıksa çıksa CHP'li belediyeciliğin kiri çıkar, pası çıkar, bozuk sicili çıkar.DEM Parti Vekili Ömer Faruk Hülakü'yü de duyan, kendisinin çevre dostu bir milletvekili olduğunu zanneder. Siz gidin, önce PKK'nın yaktığı ormanların hesabını sorun. Madem çevreciydiniz, terör örgütü ülkemizin akciğerlerine kastederken, ormanlarımızı yakarken neden çıkıp bir laf etmediniz? O güzelim ormanlar, hayvanlar, buradaki bitkiler, köyler yanıp kül olurken neredeydiniz, nerede? Diyarbakır Kırklar Dağı'ndaki yaptığınız o ucube binaları kirletenlerden, harap edenlerden çevreciliği öğrenecek değiliz.İstanbul da geçmişinde depremlerle ağır sınavlar vermiştir. Şu anda da taşıdığı deprem riski nedeniyle Türkiye'nin bekasını tehlikeye atabilecek bir konumda bulunmakta. İstanbul'da 7.5 milyon ev ve işyeri var, 1.5 milyonu riskli durumda ve özellikle de 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerekmektedir. Bugüne kadar 907 bin ev ve işyerini dönüştürdük. İstanbul genelinde 193 bin yuvamızın yenileme sürecini sürdürüyoruz. İstanbul'u kurtarma seferberliğimizden tek bir an bile taviz vermeyeceğiz.