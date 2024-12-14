AK Parti Iğdır İl Başkanlığına düzenlenen molotof kokteyli saldırı düzenlendi. Olayın ardından 2 şüpheli yakalandı, 1 şüpheli ise aranıyor. Olay, saat 19:00 sularında Bağlar Mahallesi'nde bulunan AK Parti Iğdır İl Başkanlığı binası önünde meydana geldi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, binayı bir süre gözlemleyen 3 kişi, ellerindeki molotofkokteyllerini binaya fırlatarak kaçtı. Binanın giriş bölümünde yangın çıkarken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı'na saldırı: 2 kişi gözaltında
Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri, kaçan 3 şüpheliden 2'sini, durdurulan bir araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Firari durumdaki üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
"BİZ HER ZAMAN DİMDİK AYAKTAYIZ"
AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, yaptığı açıklamada, "Her geçen gün güç kaybeden örgüt bu tür saldırılarla insanları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyor. Şunu bilmeliler ki biz her zaman dimdik ayaktayız. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman da yılmadan, yorulmadan, korkmadan bu yolu yürüyeceğiz" dedi.
Daha önce de benzer bir saldırıya maruz kaldıklarını belirten Ayaz, "Bu ikinci oldu, 1 ay önce satırlı saldırı vardı, bugün de böyle. Emniyet güçlerimiz gereğini yapıyor. Biz kınıyoruz, lanetliyoruz. Durmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz olay sonrası şu açıklamayı yaptı:
"AK Parti İl Başkanlığımıza yönelik alçakça molotoflu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu hain saldırı, demokrasimize ve millet iradesine yapılmıştır. Sevindirici olan, kimsenin zarar görmemiş olmasıdır. Faillerin adalete teslim edilmesini temenni ediyor, bu tür saldırıların bizi yolumuzdan döndüremeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz."