Iğdır’da AK Parti İl Başkanlığı’na saldırı: 2 kişi gözaltında

Daha önce de benzer bir saldırıya maruz kaldıklarını belirten Ayaz, "Bu ikinci oldu, 1 ay önce satırlı saldırı vardı, bugün de böyle. Emniyet güçlerimiz gereğini yapıyor. Biz kınıyoruz, lanetliyoruz. Durmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.