Iğdır’da AK Parti İl Başkanlığı’na saldırı: 2 kişi gözaltında

AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Şüphelilerin ellerindeki molotofkokteyllerini binaya atarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi. AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz,"Bu ikinci oldu, 1 ay önce satırlı saldırı vardı, bugün de böyle. Emniyet güçlerimiz gereğini yapıyor" dedi.