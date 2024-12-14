Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılması sonrası Türkiye’den ilk açıklama: Suriye halkının destekçisiyiz

AK Parti Sözcüsü Çelik, Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Büyükelçiliğe 12 yıl aradan sonra Türk bayrağının göndere çekilmesi ve elçilik faaliyetlerinin yeniden başlamasının, büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imza olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Katliam şebekelerinden kurtardığımız Suriyeli kardeşlerimizin sürekli yanında olduğumuz gibi, Suriye halkının özgür ve onurlu geleceğine yürümesinde de en büyük dostu ve destekçisi Türkiye olacaktır. Cumhurbaşkanı'mızın bölge politikalarına ve uluslararası siyasete dönük eşsiz tecrübesi ve dirayeti ile bu zorlu yolculuğun her anında tarihin doğru tarafında durduk. Suriye halkına bu yeni dönemde de yanlarında olmaya devam edeceğimizi tarihi bir olayla daha ifade etmiş olduk."
12 YIL SONRA YENİDEN FAALİYETE GEÇTİ
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı.
12 yıl sonra bir ilk! Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı! | Video
Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.
2012 yılında faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı bugün göndere çekildi ve elçilik faaliyetleri yeniden başladı.
2012'DE FAALİYETLER DURDURULMUŞTU
Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.
Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.
Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.