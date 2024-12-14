12 yıl sonra bir ilk! Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı! | Video
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam'da normalleşme başladı. Normalleşmenin ilk adımı olarak Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı.
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