‘Türkiye eğitimde birçok Avrupa ülkesinden daha iyi’

Liselerdeki Model Birleşmiş Milletler toplantılarının bir benzeri, bu kez dünyanın 60 ülkesinden gelen öğrencilerle Fatih'te düzenlendi. Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye ve dünyanın sorunlarının masaya yatırıldığı Fatih Meclisi'nin açılışını gerçekleştirdi.Törene katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada "Fatih Sultan Mehmet Anadolu İHL iddialı bir okul. Dünya çapında bir eğitim kurumu olma özelliği taşıyor. Bu okulun eğitimdeki başarısı inanıyorum ki nice okullarımıza da örnek teşkil edecek. Buradan mezun olan, dünyanın dört bir tarafından gelen kardeşlerimiz de burada aldıkları güçlü eğitimlerle ülkelerinde çok iyi yerlere gelecekler.Türkiye ile diğer ülkelerin ilişkilerinin güçlenmesine de katkı sağlayacaklar" dedi. Etkinliğin önemine de vurgu yapan Erdoğan, "Bu önemli eğitim kurumlarında kurduğunuz arkadaşlıklar hayat boyu devam eder. Bu proje Türkiye'de eğitimin başarılı meyvelerinden bir tanesi. İnşallah Türkiye'de uluslararası imam hatipler çok daha isabetli bir yola girecekler. Türkiye'de eğitimin geldiği nokta, birçok Avrupa ülkesinden daha iyi bir seviyededir. Türkiye'nin 21. yüzyılda eğitimin öncülerinden biri haline gelmesinde büyük rol oynayacağına inanıyorum. Bu tür etkinlikler sizin iletişim kabiliyetinizi ve takım çalışması yeteneklerinizi de güçlendirecek. Hedeflerinizi yüksek tutun" diye konuştu. TBMM'de yasama sürecinin canlandırıldığı programda gençler tartışma, müzakere ve liderlik sürecinde aktif rol alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. 3 gün boyunca düzenlenen oturumların ardından 10 ayrı başlıkta raporlar hazırlanarak TBMM başta olmak üzere ilgili kurumlara sunulacak.