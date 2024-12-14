TBMMBaşkanı Numan Kurtulmuş dün Haliç Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Cihannüma İstanbul Forum'a katıldı. Dünyanın şu anda yeni bir döneme doğru gittiğini kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi: "Yeni bir dünya inşa edilecek. Henüz dünyanın nasıl gelişeceğini bilmiyoruz ama önümüzde çok net olan bir şey var. Bundan sonra ne çift kutuplu bir dünya olacak, ne de tek kutuplu bir bölgenin, bir ülkenin, bir tek çevrenin yöneteceği, yönlendireceği bir dünya olacak. Tam tersine çok kutuplu, aslında çok merkezli yeni bir dünyanın kurulacağını, hep birlikte göreceğimiz şekilde inşallah gerçekleşecektir." Suriyeli muhaliflerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Suriyeli muhaliflere bizim yapacağımız en büyük destek, zaten bölünmüş Suriye halkını hiçbirisini ötekileştirmeden, hepsini büyük bir kapsayıcılıkla, büyük bir devlet vizyonuyla ve büyük bir siyasi perspektifle bir arada tutmak, onların ortak bir geleceğe yönlenmesi için mücadele etmesini sağlamaktır. Bunların en önemli sınavlarından bir tanesi de demokrasi ve otokrasi arasındaki mücadeleden olacak" dedi.