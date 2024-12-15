CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan küçük çocuğa skandal soru: Baban rüşvet yer mi?

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmedi. Son olay ise CHP'nin Ankara Keçiören Belediyesi'nde meydana geldi.

Daha önce pek çok keyfi uygulamaya imza atan CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, kendisine "Babamı zabıta yapar mısınız?" diyen küçük çocukla adeta alay etti.

Küçük çocuğa sorduğu sorular ise pes dedirtti. "Babamı zabıta yapar mısın?" diyen küçük çocuğa "Senin baban rüşvet yer mi?" "Senin baban hırsızlık yapar mı?" diye soran Özarslan'ın tavrı, CHP zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP'li belediye başkanından küçük çocuğa skandal soru: "Baban rüşvet yer mi?" | Video

Küçük çocuğa çirkin soruları yöneltirken kahkahalar atan Özarslan'a tepki gecikmedi: Bu zihniyet bu karakter. Şaşılacak bir şey yok!