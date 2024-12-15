CHP’li belediye başkanından küçük çocuğa skandal soru: "Baban rüşvet yer mi?" | Video

CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan yine bir skandala imza attı. Kendisine “Babamı zabıta yapar mısınız?” diyen küçük çocuğa sorduğu “Senin baban rüşvet yer mi?” “Senin baban hırsızlık yapar mı?” diye sorup kahkaha attı. Özarslan’ın o anlarına tepki yağdı.