Donald Trump’ın ’Başkan Erdoğan’ övgüsünde 2 mesaj: İşte yeni dönemin şifreleri

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirirken, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) Çok akıllı bir adam ve çok güçlü." ifadesini kullandı. Florida Maralago'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesine yol açan son gelişmelere yönelik açıklamada bulundu. Trump, "Türkiye çok akıllı. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esad'ın çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim." dedi.
ABD'nin Türkiye ile bölgede birlikte çalışabileceğini söyleyen Trump, bir gazetecinin "Suriye'de bulunan 900 ABD askeri konusunda ne yapacaksınız?" sorusuna, "Bunu yapmanın başka bir yolu olmalı. Bunlardan biri de Türkiye." yanıtını verdi.
Türkiye'nin "önemli bir güç" olduğunu kaydeden Trump, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var. Ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu." ifadelerini kullandı.
"SURİYE'NİN ANAHTARI TÜRKİYE'NİN ELİNDE"
Trump, ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye ile Suriye'de daha etkili olabileceği mesajını verdi.
Suriye'de ilerleyen güçlerin arkasında Türkiye'nin olduğunu savunan ve bunun, kendisi için sorun olmadığını kaydeden Trump, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle." diye konuştu.
TRUMP'IN DİKKAT ÇEKEN 'ERDOĞAN' SÖZLERİNDE 2 MESAJ!
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman AHaber canlı yayınında Trump'ın sözlerini değerlendirdi ve önemli mesajlar verdi:
Trump'ın bu sözleri 20 Ocak'tan sonra nasıl bir rota çizeceğinin anlaşılması açısından değerli...
Ben burada 2 noktaya dikkat ediyorum. Trump ile birlikte Amerikan Devlet Mekanizması içerisindeki diğer aktörler nasıl tepki veriyor Trump'ın konuşmalarına...
Bu konuşmayı ABD Devlet Mekanizması destekledi. Bu önemli. Çünkü Trump yönetime geldikten sonra uygulayacağı politikalarda en azından Türkiye ile ilgili bazı noktalarda geçen sefer yaşayacağı direnci yaşamayacağını tahmin edebiliyoruz bu noktada.
"TÜRKİYE BÖLGEDE ETKİN BİR POLİTİKA İZLEYECEK"
Özellikle; Trump-Erdoğan ile arasının iyi olmasını güç noktasına bağlıyor. Trump gücü seven biri. Karşısında güçlü birini görünce teması ve hassasiyeti artıyor. O yüzden Erdoğan ile olan bu yakın ilgisi Erdoğan'ı bölgede daha güçlü gördüğü anlamına geliyor.
"Suriye'nin anahtarı Türkiye'de" sözü çok önemli. Bu sözün hemen arkasından ben ABD'deki bazı paydaşlarımızla da konuştum onların söylediği tez: "Bölgedeki en önemli aktör Türkiye haline geldi" Trump söyledikten sonra diğerlerinin de bunu teyit etmesi, devlet mekanizmasI da aynı fikirde izlenimi uyandırıyor. O yüzden bugünden itibaren Türkiye'nin bölgede daha etkin bir politika izleyeceğini görebiliyoruz.