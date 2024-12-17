Trump’ın ’Başkan Erdoğan övgüsü’ sonrası kimyası bozuldu: Türkiye’nin ’Suriye’ hamleleri Özel’i rahatsız etti!

Suriye'de yaşanan gelişmeler CHP'nin dış politikadaki vizyonsuzluğunu ve basiretsizliğini tekrar gözler önüne serdi. Esad iktidarı devrilmeden hemen önce yaptığı çağrı ile alay konusu olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın Başkan Erdoğan ile ilgili sözlerinden sonra da skandal niteliğinde bir açıklama yaptı.
Kanlı Esad rejimi devrilmeden 1 gün önce 'Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı' çağrısı yapan Özgür Özel tuhaf çıkışıyla partisinin dış politika vizyonsuzluğunu gözler önüne sermişti.
TRUMP'TAN SURİYE'DE GELİŞMELER SONRASI BAŞKAN ERDOĞAN ÖVGÜSÜ
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirirken, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) Çok akıllı bir adam ve çok güçlü." ifadesini kullandı.
Florida Maralago'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesine yol açan son gelişmelere yönelik açıklamada bulundu. Trump, "Türkiye çok akıllı. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esad'ın çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim." dedi.
"BÜYÜK BİR ASKERİ GÜÇLERİ VAR"
ABD'nin Türkiye ile bölgede birlikte çalışabileceğini söyleyen Trump, bir gazetecinin "Suriye'de bulunan 900 ABD askeri konusunda ne yapacaksınız?" sorusuna, "Bunu yapmanın başka bir yolu olmalı. Bunlardan biri de Türkiye." yanıtını verdi.
Türkiye'nin "önemli bir güç" olduğunu kaydeden Trump, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var. Ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu." ifadelerini kullandı.
"SURİYE'NİN ANAHTARI TÜRKİYE'NİN ELİNDE"
Trump, ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye ile Suriye'de daha etkili olabileceği mesajını verdi.
Suriye'de ilerleyen güçlerin arkasında Türkiye'nin olduğunu savunan ve bunun, kendisi için sorun olmadığını kaydeden Trump, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle." diye konuştu.
TRUMP'IN SÖZLERİ ÖZGÜR ÖZEL'İ RAHATSIZ ETTİ!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Türkiye'nin bölgede ve dünyada oyun kurucu rolünü gösteren bu açıklamalar sonrası rahatsızlığını ilan etti. Özgür Özel düzenlediği basın toplantısında Donald Trump'ın açıklamalarına ve Suriye'de yaşanan gelişmelere atıfta bulunarak, "Trump'ın açıklamaları beni utandırdı" dedi.