Özgür Özel’in ’Esad’ çağrısı alay konusu oldu: İşte CHP’nin dış politika vizyonu

Geçtiğimiz günlerde Kilis'te katıldığı programda konuşan Özgür Özel, Esad için 'Temas sağlanmalı' çağrısını yaptı. Özel, "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler genel aftan zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Bu konuda gerekli uluslararası temaslar sağlanmalı." sözlerini kullandı.

Özgür Özel'in sözlerinin üzerinden 24 saat geçmeden ise 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarı muhalif grupların tarihi zaferi ile son buldu.