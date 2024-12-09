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Haberler Galeri SON DAKİKA | Esad rejiminin işkence merkezi: Sednaya! Pres makineleriyle insanları ezmişler! Dehşete düşüren detaylar
Giriş Tarihi: 09.12.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 10:00

SON DAKİKA | Esad rejiminin işkence merkezi: Sednaya! Pres makineleriyle insanları ezmişler! Dehşete düşüren detaylar

Son dakika haberi: Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi çökerken Esad ailesi iktidarının arkasında bıraktığı korkunç işkence merkezi de tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Şam'ın 30 km kuzeyinde bulunan Sednaya Askeri Hapishanesi'deki görüntüler kan dondurdu. Öte yandan; Sednaya işkence merkezinin olduğu bölgede büyük toplu mezarlar da tespit edildi.

SON DAKİKA | Esad rejiminin işkence merkezi: Sednaya! Pres makineleriyle insanları ezmişler! Dehşete düşüren detaylar

Son dakika haberi.... Şam'da kontrolü ele geçiren muhalifler, BM'nin bir zamanlar "insan mezbahası" olarak tanımladığı, binlerce muhalif destekçinin işkence görüp idam edildiği söylenen "Sednaya" hapishanesini boşalttı. Telegram kanallarından, tutukluların serbest bırakıldığı duyuruldu ve Sednaya'da "adaletsizlik döneminin sonu" olarak adlandırdı.

SON DAKİKA | Esad rejiminin işkence merkezi: Sednaya! Pres makineleriyle insanları ezmişler! Dehşete düşüren detaylar

TOPLU İNFAZLAR

Şam'ın 30 km kuzeyinde bulunan Sednaya Askeri Hapishanesi, 2011'de devrimi başlatanlara ve sivillere yaptığı işkencelerle biliniyor.

Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde akıl almaz görüntüler! İdam edilen tutsakların cesetlerini pres makinesiyle... | Video

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SON DAKİKA | Esad rejiminin işkence merkezi: Sednaya! Pres makineleriyle insanları ezmişler! Dehşete düşüren detaylar

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Ocak 2021'de Suriye iç savaşının başından bu yana hapishanede 30 bin tutuklunun işkence, kötü muamele ve toplu infazlar sonucu hayatını kaybettiğini tahmin ederken, Uluslararası Af Örgütü de, Eylül 2011- Aralık 2015 arasında Sednaya'da 5 bin ila 13 bin kişinin yargısız infaz edildiğini tahmin etmişti.

SON DAKİKA | Esad rejiminin işkence merkezi: Sednaya! Pres makineleriyle insanları ezmişler! Dehşete düşüren detaylar

Hapishanede, insanlık dışı işkence uygulamalarına "uçan halılar" adı veriliyordu. ABD, Esad yönetimini, burada toplu infazlar yapmak ve infaz edilenleri yok edip, cinayetleri gizlemek amacıyla krematoryumda yakmakla suçlamıştı.

SON DAKİKA | Esad rejiminin işkence merkezi: Sednaya! Pres makineleriyle insanları ezmişler! Dehşete düşüren detaylar

İNSANLARI PRES MAKİNELERİYLE EZMİŞLER!

Esad rejimi güçlerinin işkence hapishanesi Sednaya'daki işkence aletleri görüntülendi. İnsan hakları gruplarının, cezaevinin 2011 yılından bu yana sivillerin öldürülmesi, işkence edilmesi ve yok edilmesi için kullanıldığını söylediği hapishanede bulunan demir infaz presi ile idam edilen mahkumların cesedinin preslere konularak dümdüz edildiği, vücudu ve kemikleri ezilip kalıp şekline getirildiği öğrenildi.

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