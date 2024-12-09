Giriş Tarihi: 09.12.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024
10:00
SON DAKİKA | Esad rejiminin işkence merkezi: Sednaya! Pres makineleriyle insanları ezmişler! Dehşete düşüren detaylar
Son dakika haberi: Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi çökerken Esad ailesi iktidarının arkasında bıraktığı korkunç işkence merkezi de tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Şam'ın 30 km kuzeyinde bulunan Sednaya Askeri Hapishanesi'deki görüntüler kan dondurdu. Öte yandan; Sednaya işkence merkezinin olduğu bölgede büyük toplu mezarlar da tespit edildi.