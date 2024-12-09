Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde akıl almaz görüntüler! İdam edilen tutsakların cesetlerini pres makinesiyle... | Video

Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Esed rejiminin çökmesinin ardından, vicdansız işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsaklar kurtarıldı. Çekilen görüntüler ise adeta kan dondurdu. Yıllar boyunca güneş görmemiş mahkumlar, akıl sağlığını yitiren, konuşmakta ve yürümekte zorluk çeken tutsaklar kurtarılırken, hapishanedeki işkence odaları tek tek görüntülendi. Ayrıca, idam edilen mahkumların cesetlerinin pres makinesinden geçirildiği öğrenildi.