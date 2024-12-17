Son dakika haberi | Başkan Erdoğan: 21. asrı Türkiye Yüzyılı yapacağız

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 33 milyona yaklaşan istihdamla hem sanayi üretiminde hem de ihracatta rekorlar kırarak ilerlediğini belirterek, "Gerek geçen seneye ait yüzde 5,8'lik büyüme oranlarımız gerek 256 milyar dolarlık rekor ihracat rakamlarımız büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

Erdoğan, Türkiye Girişimcilik Buluşması programına gönderdiği video mesajda, Girişimci İş Adamları Vakfına daveti için teşekkür etti.

Türkiye Girişimci Buluşması'nın ekonomi için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, girişimcilik ödüllerinin 11'incisini almaya hak kazanan kurum, şirket ve girişimcileri tebrik etti.

Erdoğan, Türkiye için üreten, yatırım yapan, yeni iş kuran, işini geliştiren, yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla milletçe iftihar kaynağı olan tüm girişimcilere teşekkür etti.

Girişimciliğin milletin karakteristik özelliklerinden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, gerekli altyapı, eğitim, imkan sunulduğunda milletin her bir ferdinin girişimcilik ve yenilikçilik konusunda son derece üretken olabildiğini defalarca müşahede ettiklerini söyledi.

Erdoğan, küresel yönetim ve ekonomi sisteminde köklü bir değişimin yaşanmaya başlandığı şu dönemde bu hasletin önlerine çok büyük fırsatlar getirdiğini ifade etti.

"BÜTÜN GAYEMİZ GENÇLERİMİZE VATANDAŞI OLMAKTAN İFTİHAR EDECEKLERİ BİR ÜLKE BIRAKMAK"

Erdoğan, hükümet olarak her alanda tarihinin en büyük yatırımlarına kavuşturdukları Türkiye Cumhuriyeti'ni refah, huzur ve barış ülkesi kılmak için gece gündüz demeden samimiyetle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"33 milyona yaklaşan istihdamımızla hem sanayi üretiminde hem de ihracatta rekorlar kırarak ilerliyoruz. Gerek geçen seneye ait yüzde 5,8'lik büyüme oranlarımız gerek 256 milyar dolarlık rekor ihracat rakamlarımız büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ilkelerini hayata geçirerek yeni başarı hikayeleri yazmaya devam eden Türkiye, bugün G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke durumundadır.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmak için ekonomi, teknoloji, sanayi ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde daha da güçlü olmamız gerektiğinin farkındayız. Bütün gayemiz istikbalimizin teminatı olan gençlerimize vatandaşı olmaktan iftihar edecekleri bir ülke bırakmaktır. Başta genç girişimcilerimiz olmak üzere sizlerin desteği ve katkısıyla 21'inci asrı Türkiye Yüzyılı yapacağımıza yürekten inanıyorum."