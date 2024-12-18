Türkiye’nin ’Suriye’ hamleleri DEM’li vekili rahatsız etti: PKK’nın kanalında skandal sözler!

Otlu şu ifadeleri kullandı:

DEM'Lİ VEKİLDEN 'İHANET' SÖZLERİ: ABD BUNA MÜSAADE ETMEZ...

Şu an Türk devletinin belli amaçları var. Misak-ı Milli sınırları içerisinde yeniden haritada pay kapmak, Musul ve Kerkük'ü istediği gibi yönetmek. Kendisi için 34 km'lik güvenlik şeridinde kendi yayılmacı politikasını geliştirmek ve Kürt Devrimi'ni, Rojava'nın oluşturduğu yönetimi ortadan kaldırmak istiyorlar ama bunun o kadar kolay bir süreç olmayacağı görünüyor emperyalist devletlerin ABD'nin buna çok müsaade edeceği de görünmüyor.