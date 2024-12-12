Suriye’de çıkmaza giren terör örgütünden ’DEAŞ’ tiyatrosu! ABD ve PKK/YPG’den yeni plan

Terör örgütü PKK/YPG'nin Rakka'daki oyunu deşifre oldu. Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'ın ardından Münbiç'i de terör işgalinden kurtardı. Esad rejimini deviren muhalifler de terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeleri terörden temizlemeye başladı. Deyrizor kent merkezi terörden temizlendi.
Gözler terör örgütü işgalindeki diğer bölgelere çevrilirken terör örgütünde panik başladı. PKK/YPG'li teröristler Rakka'yı terk etmemek için yeni bir tiyatro hazırlığına girişti. PKK/YPG'li teröristler DEAŞ'lı teröristlerin kıyafetlerini giymeye başladı. DEAŞ'lı terörist kılığında bir açıklama yapmaya hazırlanan PKK/YPG'li teröristler dünyaya verilecek yeni bir görüntüyle DEAŞ bitmedi algısı oluşturmaya çalışıyor. Böylece alan açılan ABD'nin Rakka'daki muhalifleri de vurması hedefleniyor.
Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl'ın yaşanan gelişmelerle ilgili çarpıcı değerlendirmeleri ise şu şekilde:
"Bu beklenen bir olay, asıl amaç PKK/YPG'ye destek veren ABD'nin elinde ciddi bir bahane olsun. DEAŞ ile mücadelenin devam ettiğine dair sadece ABD'yi değil dünya kamuoyunu da buna yönlendirerek DEAŞ'ın bitmediğini kendilerine verilen desteğin devam etmesi önemli meselelerden biridir. Çünkü yeni gelişmeler var. Bunların doğrultusunda Esad rejimi devrildikten sonra esas ana senaryolardan biri birleşik bir Şam yönetiminin tekrar oluşumu ve yine ortak Suriye topraklarının tek yönetim altında birleşme meselesi...
PKK/YPG'nin sinsi Rakka planı ortaya çıktı | Video
"Türkiye'nin destek verdiği özellikle bölgedeki muhalif güçlerin daha önce ele geçirilmiş terör örgütlerinden arazilerin temizlenmesi de önemli aşamalardan biridir. Bu bir realiteyi gösteriyor. Yani muhaliflerin elindeki gücün PKK/PYD terör örgütlerinin bölgeden işgal ettiği arazilerden temizlenmesi için bir fırsat olduğunun göstergesidir. Fakat; bu zaafı ortadan kaldırmanın tek gücü ABD'nin onlara vereceği destektir. O yüzden bu tür senaryolar da yapılacaktır."