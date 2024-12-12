Suriye’de çıkmaza giren terör örgütünden ’DEAŞ’ tiyatrosu! ABD ve PKK/YPG’den yeni plan

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl'ın yaşanan gelişmelerle ilgili çarpıcı değerlendirmeleri ise şu şekilde:

"Bu beklenen bir olay, asıl amaç PKK/YPG'ye destek veren ABD'nin elinde ciddi bir bahane olsun. DEAŞ ile mücadelenin devam ettiğine dair sadece ABD'yi değil dünya kamuoyunu da buna yönlendirerek DEAŞ'ın bitmediğini kendilerine verilen desteğin devam etmesi önemli meselelerden biridir. Çünkü yeni gelişmeler var. Bunların doğrultusunda Esad rejimi devrildikten sonra esas ana senaryolardan biri birleşik bir Şam yönetiminin tekrar oluşumu ve yine ortak Suriye topraklarının tek yönetim altında birleşme meselesi...

PKK/YPG'nin sinsi Rakka planı ortaya çıktı | Video