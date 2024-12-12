Video Haber PKK/YPG'nin sinsi Rakka planı ortaya çıktı | Video
PKK/YPG'nin sinsi Rakka planı ortaya çıktı | Video

PKK/YPG'nin sinsi Rakka planı ortaya çıktı | Video

12.12.2024 | 15:03

Suriye'de muhaliflerin Esad rejimini devirmesi sonrası PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeleri terörden temizlemeye başlaması örgütte paniğe neden oldu. PKK/YPG'nin bölgede DEAŞ üzerinden kurguladığı yeni plan da ortaya çıktı. YPG'li teröristler DEAŞ kıyafeti giyerek DEAŞ bitmedi algısı oluşturmak istiyor.

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Terör örgütü PKK/YPG'nin Rakka'daki oyunu deşifre oldu. Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'ın ardından Münbiç'i de terör işgalinden kurtardı. Esad rejimini deviren muhalifler de terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeleri terörden temizlemeye başladı. Deyrizor kent merkezi terörden temizlendi.

Gözler terör örgütü işgalindeki diğer bölgelere çevrilirken terör örgütünde panik başladı. PKK/YPG'li teröristler Rakka'yı terk etmemek için yeni bir tiyatro hazırlığına girişti. PKK/YPG'li teröristler DEAŞ'lı teröristlerin kıyafetlerini giymeye başladı. DEAŞ'lı terörist kılığında bir açıklama yapmaya hazırlanan PKK/YPG'li teröristler dünyaya verilecek yeni bir görüntüyle DEAŞ bitmedi algısı oluşturmaya çalışıyor. Böylece alan açılan ABD'nin Rakka'daki muhalifleri de vurması hedefleniyor.

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