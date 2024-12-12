PKK/YPG'nin sinsi Rakka planı ortaya çıktı | Video 12.12.2024 | 15:03 Suriye'de muhaliflerin Esad rejimini devirmesi sonrası PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeleri terörden temizlemeye başlaması örgütte paniğe neden oldu. PKK/YPG'nin bölgede DEAŞ üzerinden kurguladığı yeni plan da ortaya çıktı. YPG'li teröristler DEAŞ kıyafeti giyerek DEAŞ bitmedi algısı oluşturmak istiyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Terör örgütü PKK/YPG'nin Rakka'daki oyunu deşifre oldu. Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'ın ardından Münbiç'i de terör işgalinden kurtardı. Esad rejimini deviren muhalifler de terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeleri terörden temizlemeye başladı. Deyrizor kent merkezi terörden temizlendi.

Gözler terör örgütü işgalindeki diğer bölgelere çevrilirken terör örgütünde panik başladı. PKK/YPG'li teröristler Rakka'yı terk etmemek için yeni bir tiyatro hazırlığına girişti. PKK/YPG'li teröristler DEAŞ'lı teröristlerin kıyafetlerini giymeye başladı. DEAŞ'lı terörist kılığında bir açıklama yapmaya hazırlanan PKK/YPG'li teröristler dünyaya verilecek yeni bir görüntüyle DEAŞ bitmedi algısı oluşturmaya çalışıyor. Böylece alan açılan ABD'nin Rakka'daki muhalifleri de vurması hedefleniyor.