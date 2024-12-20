AK Partili Leyla Şahin Usta Mansur Yavaş’ın ’sosyal yardım’ algısını yerle bir etti

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, artan trafik sorunları ve toplu taşımadaki aksaklıklar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) SGK borcu açısından Türkiye birincisi olmasının yanı sıra elle tutulur projelerin eksikliği de eleştirildi.

Yavaş, bu eleştirilere yanıt olarak, "Ankara'da 12.500 TL emekli maaşı alan dar gelirli 52 bin emeklimize ayda 1.500 TL nakit, 600 TL et yardımı ve kış aylarında 3 ay boyunca 600'er TL doğalgaz desteği sağlıyoruz. Bir kavşak veya köprü inşa etmek yerine, bu insanları mağdur etmemeyi daha öncelikli görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Bu açıklamaya AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta'dan sert bir tepki geldi.