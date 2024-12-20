AK Partili Leyla Şahin Usta Mansur Yavaş’ın ’sosyal yardım’ algısını yerle bir etti

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, artan trafik sorunları ve toplu taşımadaki aksaklıklar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) SGK borcu açısından Türkiye birincisi olmasının yanı sıra elle tutulur projelerin eksikliği de eleştirildi.
Yavaş, bu eleştirilere yanıt olarak, "Ankara'da 12.500 TL emekli maaşı alan dar gelirli 52 bin emeklimize ayda 1.500 TL nakit, 600 TL et yardımı ve kış aylarında 3 ay boyunca 600'er TL doğalgaz desteği sağlıyoruz. Bir kavşak veya köprü inşa etmek yerine, bu insanları mağdur etmemeyi daha öncelikli görüyoruz." açıklamasında bulundu.
Bu açıklamaya AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta'dan sert bir tepki geldi.
DAR GELİRLİLERE DESTEK Mİ, KAYNAKLARI KONSERLERE HARCAMA MI?
X hesabından açıklama yapan Leyla Şahin Usta, "Dar gelirlilere destek oluyorum" algısı yaratılırken, Ankara halkına bedava sunulması planlanan su gibi temel hizmetlere bile zam yapıldığını ifade etti. Bunun yanında, binlerce belediye çalışanının SGK primlerinin yatırılmadığını söyleyen Usta, "Bu kaynaklar nerede? Yol ve kavşak projelerini yapmadığınızı söylüyorsunuz, bu paralar nereye harcandı?" sorularını yöneltti.
"ORGANİZASYON HARCAMALARI DİKKAT ÇEKİYOR"
Leyla Şahin Usta, Mansur Yavaş'ın dar gelirli vatandaşlara destek yerine, konser ve etkinlik organizasyonlarına ağırlık verdiğini öne sürdü. "Yol ve kavşak yapımından kısıp yardım yapıyoruz" diyerek, aslında Ankara halkının parasını konserlere harcadığını savundu.
Usta ayrıca, "Eğer yardım yapmak istiyorsanız, bu harcamalarınızı kısabilirsiniz. Organizasyonlardan kesmek yerine, kolaycı bir yaklaşımla kaynakları yanlış yerlerde kullanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
İşte açıklamanın tamamı:
Dar gelirliye destek oluyorum diye belirttiği rakamın toplamı 202 milyon TL, konserlere harcadığı rakam ise 30 milyon dolar.
"Dar gelirli vatandaşlarımıza destek oluyorum" diyerek algı oluşturup, bedava vereceği "su" hizmeti dahil her şeye zam yapıyor. Aslında verdiğinin kat kat fazlasını alarak Ankaralı vatandaşlarımızın parasını konserler adı altında rahatça harcıyor.
Sadece zamlardan değil, belediyede çalışan binlerce emekçinin SGK primlerini de ödemiyor. Nerede bu kaynaklar?