Giriş Tarihi: 14.11.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024
12:23
Konser skandallarının mimarı Mansur Yavaş'a zor sorular! Peki bu da tesadüf mü?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "hesap verirlikte üzerimize kimse yoktur" açıklamasına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a astronomik konser ücretleriyle ilgili kritik sorular yöneltti. Belediyenin kültür-sanat organizasyonlarını yapmak için kurulan Anket A.Ş.'nin neden devre dışı bırakıldığını ve neden batırıldığını soran Hakan Han Özcan, konser işlerini yapan firmanın, Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını yapan firma olmasının ahlaki olup olmadığı sorusunu yöneltti. Konser ihalelerinin canlı yayınlanmadığına dikkat çeken Özcan, Mansur Yavaş'ın başlattığı soruşturmada "konser ihalesini verenlerin" mi yoksa "belgeleri sızdıranların" mı araştırıldığını sordu.