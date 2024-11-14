Konser skandallarının mimarı Mansur Yavaş’a zor sorular! Peki bu da tesadüf mü?

''ANKET AŞ. BU KONSERLER ORGANİZE EDİLİRKEN NEDEN DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞTIR?''

İlgi sahası kültür ve sanat organizasyonları olan belediye şirketi ANKET AŞ. bu konserler organize edilirken neden devre dışı bırakılmıştır? ANKET AŞ. ne zamandan beri belediyenin kültür ve sanat organizasyonlarının dışına itilmiştir ve zarara sokulmuştur? Sebepleri nelerdir? Yoksa ANKET AŞ.'yi batırdınız da ihaleye girme yeterliliğini mi kaybetti? ANKET AŞ. vergi ve sigorta borçları yüzünden mi devre dışı bırakılmıştır? Bu şirket, söz konusu işleri alamasın, biz de istediğimiz firmaya bu işleri verelim diye mi batırılmıştır? ANKET AŞ'yi teslim aldığınızda kasasında ne kadar nakit parası vardı, bugün durumu nedir? Vergi ve SGK borçlarını karşılaştırdığınızda sizin dönem ile önceki dönem arasındaki fark nedir?